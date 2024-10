Homem é preso por maus-tratos e abuso sexual contra criança de 2 anos

Em Coxim, policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) cumpriram mandado de prisão preventiva contra um rapaz, de 21 anos, que estava sendo procurado desde o último dia 9 pelo crime de maus-tratos contra uma criança de 2 anos.

O acusado foi encontrado em uma residência na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Senhor Divino. O suspeito já havia sido preso em flagrante, em dezembro de 2023, pelo mesmo crime contra a mesma vítima.

Denúncias efetuadas entre setembro e outubro de 2024 informaram que o suspeito estaria mau tratando a criança novamente, iniciando uma nova investigação. No dia 9 deste mês, o Conselho Tutelar foi acionado pela escola em que a criança estuda, informando que ela teria chegado lesionada para a aula.

A criança passou por exame pericial que, além da lesão corporal, constatou vestígios de abuso sexual. As investigações continuarão.

