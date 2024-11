Homem morre ao ser baleado durante operação da Polícia Civil em Bataguassu

André Aparecido Rozalina Ferreira, de 32 anos, morreu durante a tarde de terça-feira (19) após ser baleado pela Polícia Civil em Bataguassu, em uma operação contra o tráfico de drogas.

Conforme apurado pelo portal Cenário MS, a ação aconteceu por volta das 15h30, na residência de André. A polícia teria ido até o cruzamento das ruas Acre, Cuiabá e Anaurilândia para cumprir um mandado de busca e apreensão.

A dinâmica, no entanto, não foi esclarecida na nota enviada à imprensa. O texto discorre apenas que André foi atingido na região do tronco e que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada pelo resgate. A morte do rapaz foi confirmada às 16 horas, no pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia.

Equipes da PM (Polícia Militar) e da Perícia Técnica estiveram no local. A arma utilizada pelo policial foi apreendida para perícia, assim como outros materiais que possam auxiliar nas investigações.

"As diligências para esclarecimento das circunstâncias do ocorrido se encontram em andamento, sendo identificadas testemunhas, apreendida a arma de fogo e realizada perícia no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal)”, informou a Polícia Civil.

O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.

