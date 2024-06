Homem que se masturbava em praça de Batayporã é indiciado pela Polícia Civil

Homem, de aproximadamente 50 anos, foi indiciado depois de ser identificado por estar se masturbando em uma praça do município de Batayporã.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o autor estaria se masturbando, a luz do dia, no meio da praça. Depois de várias diligências, as equipes da Delegacia Polícia Civil conseguiram identificar o autor e indiciá-lo.

Crime – Vale ressaltar que a prática de atos obscenos em local aberto ao público, ou até mesmo exposto, é crime sujeito a detenção de até um ano, sem prejuízo de se responsabilizar o individuo por importunação sexual, caso tenha alguma vítima determinável, a pena será de reclusão de até 5 anos.

