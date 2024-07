Homem se apaixona por funcionária de loja e escreve carta de amor 'ameaçadora' em MS

Homem, ainda não identificado, está sendo procurado por perturbar e deixar ‘carta ameaçadora’ para funcionária de loja da região central de Nova Andradina. O caso aconteceu Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, durante a tarde de quarta-feira (10).

Conforme as informações do site Nova News, o homem circula pelos comércios da região afirmando ser o ‘Anjo Gabriel’ e falando frases desconexas. Ele aparenta ter problemas psicológicos.

Acontece que, em uma dessas voltas nas lojas, ele acabou se interessando por uma jovem, passando a perturbá-la todos os dias. Durante a quarta-feira (10), o homem deixou uma carta para a trabalhadora.

No texto, ele faz elogios a vítima, dizendo estar apaixonado. O autor chega a citar palavras e termos ameaçadores, como “guerra”, “sacrifício”, "se quer ser rainha tem que mastigar". Além disso, ele disse que não tocará nela “por enquanto”, dando a entender que no futuro, poderia tentar algo.

Fora a carta, ele também deixou um recado para a funcionária escrito na calçada em frente ao local de trabalho dela.

Por meio de seu perfil no Instagram, a loja da qual a jovem é funcionária publicou uma nota de repúdio às atitudes do homem, afirmando que “assédio moral e sexual não é brincadeira” e pedindo providências das autoridades. “Nossa equipe merece respeito e segurança ao sair de casa para buscar o sustento da família”, diz a postagem.

Ainda segundo o site, o caso está sendo investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com o apoio do CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social).

O autor dos fatos seria do estado de Santa Catarina e a equipe do CREAS já teria conseguido contato com a família do jovem, a fim de que ele seja encaminhado de volta para sua cidade e receba os devidos atendimentos psicológicos e sociais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também