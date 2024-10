Homens são presos por disparo de arma de fogo em Itaquiraí

Dois homens, de 35 e 36 anos, foram presos depois de uma denúncia de disparos de arma de fogo no Porto Santo Antônio, em Itaquiraí.

Conforme as informações policiais, a equipe policial recebeu informações sobre a ocorrência e se dirigiu ao local. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um Fiat Strada branco e um veículo de cor preta, correspondendo à descrição fornecida na denúncia.

Ao abordar o Fiat Strada, os policiais realizaram uma busca e encontraram uma pistola calibre 9mm, marca Glock, municiada com sete cartuchos, além de dois carregadores: um com doze munições e outro com capacidade para 50 munições.

O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez, tendo dificuldade para se manter em pé. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão e os homens foram levados à Delegacia para as devidas providências.

Durante o registro da ocorrência, foi constatado que um dos detidos apresentou um documento de identidade aparentemente falso, sendo identificado posteriormente por outro nome.

Ambos responderão pelos crimes de disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsa identidade e condução de veículo automotor sob influência de álcool.

