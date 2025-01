Idosa é presa por tráfico de drogas e diz que dinheiro era para comprar picolé aos netos

Duas mulheres foram presas na noite de sexta-feira (10) acusadas por tráfico de drogas, em Dourados - a 220 km de Campo Grande.

Segundo o Durados News, o flagrante foi feito pela Polícia Miliar em uma residência localizada na Rua Boliva Loureiro Rocha, na região da Vila Cachoeirinha.

O imóvel já era monitorado por uma equipe da Força Tática, que presenciou uma movimentação suspeita de pessoas e realizou a abordagem.

No local, os policiais encontraram as duas mulheres, uma de 45 anos e outra de 67. Lá, também foram apreendidas duas porções de skunk escondidas atrás do vaso com plantas.

Questionada, a proprietária disse que não sabia da existência do entorpecente. Já a idosa portava R$ 100 em várias notas. Ao ser perguntada sobre a origem do dinheiro e o motivo das cédulas de diversos valores, disse ter recebido da aposentadoria e que usava esse tipo de recurso para comprar picolé para os netos.

Ambas foram encaminhadas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuadas em flagrante pelo tráfico.

