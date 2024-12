Idoso fica em estado grave após ser atropelado por picape no São Jorge da Lagoa

Idoso, de 60 anos, que não teve a identificação revelada, foi socorrido em estado grave após ser atropelado por uma picape Fiat Strada, na rua Pará, no São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, durante a noite desta terça-feira (3).

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava tentando atravessar a via, mas acabou atingido pelo veículo. Existia a possibilidade dele ter sido atropelado por um segundo veículo, mas foi descartada após a versão do motorista do outro carro.

O Corpo de Bombeiros é quem socorreu a vítima, fazendo o encaminhamento para a Santa Casa. Apesar dos ferimentos, a Polícia Militar de Trânsito foi informada que a vítima não corre risco de morte.

Câmeras de segurança de um estabelecimento teriam flagrado o acidente de trânsito e podem ajudar a esclarecer o fato.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal na direção de veículo automotor.

