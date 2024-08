Idoso morre cinco dias depois de cair em casa e ficar desacordado em Anastácio

Um idoso, de 85 anos, morreu cinco dias depois de cair e bater com a cabeça na casa em que morava na região central de Anastácio.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, filha do idoso contou que era por volta das 9h da manhã do dia 15 de agosto, quando seu pai cai sozinho, ficando desacordado. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para um hospital da cidade de Aquidauana.

Porém, devido a gravidade de seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Inconsciente desde a queda, o idoso chegou a abrir os olhos durante a sexta-feira (16), mas não respondia aos estímulos da equipe médica.

Apesar dos esforços, ele não resistiu e faleceu na noite de segunda-feira (19). O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

