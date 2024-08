Idoso morre de infecção meses depois de ser atropelado em Campo Grande

Homem, de 60 anos, que não teve o nome divulgado, morreu durante a madrugada desta terça-feira (20), em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a irmã do homem detalhou que ele faria uso constante de drogas, vivendo pelas ruas da Capital. Porém, no dia 5 de junho ele acabou se envolvendo em um grave acidente de trânsito.

Na oportunidade, ele foi socorrido e levado para a Santa Casa. Com fratura em três partes do braço, o idoso foi liberado após passar por cirurgia. Devido sua condição de saúde, ficou na casa da mãe por alguns dias, porém, quando apresentou uma melhora foi novamente para a rua.

O que a vítima não esperava é que a falta de limpeza, na área que ele foi operado, causaria uma infecção grave, o fazendo voltar para a Santa Casa no dia 2 de julho. Quase dois meses depois, ele faleceu por conta das diversas complicações.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

