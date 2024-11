Idoso morre no Hospital da Vida após ser atropelado por carro em Amambai

Alcindo Silveira Charão, de 93 anos, morreu durante a manhã desta quinta-feira (7), após ser atropelado na cidade de Amambai. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme as informações policiais, o acidente aconteceu na Avenida Pedro Manvailer, quando a vítima foi atingida por um Volkswagem Fox. Para as autoridades, o condutor do veículo contou que Alcindo teria entrado ‘do nada’ na pista, evitando qualquer manobra de reação ou frenagem.

Após a colisão, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, socorrendo o idoso e o encaminhando para o Hospital Regional. Porém devido os ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital da Vida.

Alcindo tinha ferimentos nos braços e na região da cabeça. Ele não resistiu a gravidade das lesões, falecendo durante a manhã de hoje. Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

