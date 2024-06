Idoso perde o controle e bate em poste depois de passar mal ao volante na Capital

Um idoso, de 76 anos, precisou ser socorrido depois de passar mal ao volante, perder o controle e colidir o carro que conduzia contra um poste de iluminação pública. O caso aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (25), na Avenida Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Rua Dom Aquino, na região do bairro Amambai, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o motorista estava acompanhando da esposa, de 79 anos. Depois de passar mal, enquanto trafegava pela avenida, ele saiu da pista e bateu em um poste, localizado na calçada.

Por conta da colisão, a frente do Fiat Pálio ficou destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, atendendo as vítimas. Eles tinham ferimentos leves pelo corpo e havia batido a cabeça durante o impacto.

Apesar de não terem ferimentos graves pelo corpo, os idoso foram encaminhados para a Santa Casa, para receberem atendimento médico especializado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também