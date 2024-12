Idoso que furtou joalheria é preso em Campo Grande

Idoso que furtou joalheria na região central de Campo Grande foi preso na tarde desta sexta-feira (27).

A equipe do Batalhão de Choque o encontrou na Rua Pernambuco, no Centro da Capital. Ao ser questionado, ele confessou o crime alegando necessidade de pagar despesas pessoais.

Já a corrente de ouro furtada, segundo ele, está penhorada no banco. Na qual ele recebeu R$ 1 mil em troca, e em seguida, destruiu o comprovante.

O autor foi conduzido à DEPAC-CEPOL e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

O caso

O idoso furtou, na manhã desta quinta-feira (26), uma corrente de ouro da joalheria 'Carioca Joias e Relógios', enquanto era atendido por uma funcionária que mostrava as demais opções de joias.

Para sair do local com a joia, o ladrão indicou que iria dar uma volta e pesquisar em outras lojas, mas que posteriormente retornaria para comprar a corrente de ouro.

Após alguns minutos, a funcionária notou que faltava uma corrente de ouro que ela havia mostrado ao suposto cliente.

Quando a proprietária foi verificar o atendimento nas câmeras de segurança, observou o momento em que ele subtraiu a joia.

