JD1TV: Ladrão 'cara de pau' furta corrente de ouro enquanto era atendido na Capital

Suposto cliente, aparentemente um idoso, cometeu um crime de furto na manhã desta quinta-feira (26), ao subtrair uma corrente de ouro de uma loja no centro de Campo Grande, enquanto era atendido por uma funcionária que mostrava as demais opções de joias.

O fato foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e foram divulgadas nas redes sociais. Inclusive, a loja "Carioca Joias e Relógios" pediu ajuda da população para tentar identificar o ladrão.

"Amigos, vamos deixar esse ladrão de corrente famoso? Nos ajudem divulgando", diz na legenda do vídeo publicado no Instagram da loja. O fato ocorreu por volta das 9h35, de quinta-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, a proprietária da loja explicou que uma pessoa aparentando ser idoso entrou na loja e foi atendido por uma funcionária. Enquanto ela mostrava algumas joias e correntes de ouro para o suposto cliente, ele se aproveitou de um momento para pegar a joia e colocar no bolso - flagra registrado pelas câmeras de segurança -, sem que a atendente percebesse.

Para sair do local com a joia, o ladrão indicou que iria dar uma volta e pesquisar em outras lojas, mas que posteriormente retornaria para comprar a corrente de ouro. Após alguns minutos, a funcionária notou que faltava uma corrente de ouro que ela havia mostrado ao suposto cliente.

Quando a proprietária foi verificar o atendimento nas câmeras de segurança, observou o momento em que ele subtrai a joia.

O caso foi registrado na delegacia como furto qualificado.