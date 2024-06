JD1TV: Abandonado há mais de 6 meses, pitbull é resgatado pela GCM no Caiobá

Um cachorro, da raça pitbull, foi resgatado pelas equipes da a Patrulha Ambiental da GCM (Guarda Civil Metropolitana) em conjunto com as equipes da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), durante a tarde de quinta-feira (6), no bairro Celina Jalad, região do Caiobá, em Campo Grande. O animal estava abandonado há meses no imóvel.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a GCM foi acionada para ir até a Rua Rosa Ferreira Pedro, onde um animal estaria abandonado, recebendo ajuda de vizinhos, mas em visível situação de vulnerabilidade há mais de 6 meses. Os guardas então acionaram a Decat.

Os patrulheiros passaram para a delegada da especializada, que atendia a ocorrência, o telefone da proprietária do imóvel. Em contato com a mulher, ela informou ter alugado a casa para uma jovem, sendo que o animal seria dela. A dona da residência disse ainda ter sido informada sobre a situação do cachorro há uma semana, tentou entrar em contato com a tutora do pitbull mas não teria tido sucesso.

A Perícia Criminal foi acionada, junto com uma médica veterinária, a responsável por um abrigo e uma protetora independente de animais. O espaço em que o cachorro vivia era insalubre, com fezes e demais dejetos do cachorro. Além disso, ele apresentava extrema magreza e tinha sintomas da doença de leishmaniose: unhas grandes, visão comprometida, pele escamando.

Depois de receber atendimento médico, ele seria encaminhado um lar temporário. O caso foi registrado como maus tratos.

Veja um vídeo do atendimento das autoridades no local:

