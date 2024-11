JD1TV AGORA: Idoso fica em estado grave ao ser atropelado por ônibus na Brilhante

Um idoso, de 78 anos, foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, na Avenida Brilhante. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-sexta-feira (8).

Segundo informações apuradas pela equipe do JD1 no local, o idoso estava atravessando a Rua Brilhante no momento em que foi atropelado. Ele bateu a cabeça no chão.

A vítima foi socorrida por uma equipe da Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) do Corpo de Bombeiros, com traumatismo crânio encefálico. Ele foi encaminhado para a Santa Casa da Capital, consciente e desorientado.

Equipes do Samu e Batalhão de Trânsito da PM estão no local do acidente. O corredor de ônibus da Rua Brilhante está fechado devido o ocorrido. Assista:

JD1 Notícias

