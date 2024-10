JD1TV AGORA: Motociclista fica em estado gravíssimo após acidente no Jardim Centenário

Um motociclista ainda não identificado, de 38 anos, ficou em estado gravíssimo no final da tarde desta segunda-feira (21) após se envolver em um acidente com outra moto no cruzamento da Rua Globo de Ouro com a Avenida Campestre, no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1, o motociclista, que pilotava uma Honda CG Titan 125, seguia pela Campestre quando, por motivos ainda não determinados, acabou se chocando contra uma Honda Biz, que levava duas pessoas no momento do acidente, que fazia conversão para a Globo de Ouro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro ao motociclista, que estava desacordado e em estado grave, com múltiplas faturas pelo corpo e traumatismo craniano, e o encaminhou para a Santa Casa da Capital.

Outra viatura do SAMU foi acionada para prestar atendimento às vítimas da Biz, que estão conscientes e acordadas no local do acidente.

A Polícia Militar também foi acionada e realiza os levantamentos iniciais para definir uma causa concreta do acidente.

