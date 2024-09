JD1TV: Fogo se espalha na Vila Albuquerque e fumaça 'toma conta' da região

Um incêndio de grandes proporções atingiu vários terrenos baldios durante o começo da tarde desta quarta-feira (4), na Vila Albuquerque, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o fogo teria começado em alguns terrenos baldios da Avenida Interlagos, antes de chegar no Rádio Clube Campo. Porém, devido ao vento intenso, as chamas ‘foram andando’ pela vegetação.

Já na rua Júlio Verner, o incêndio se alastrou em um ferro velho. A fumaça densa e escura assustou os moradores da região. Como se não bastasse, o fogo passou para outra área de vegetação, que estava mais seca, e ‘foi onde o bicho pegou’.

A cena assustadora, para quem estava perto, intrigou quem estava longe da região por conta da fumaça ficar alta.

Assista a vídeos encaminhados a reportagem: