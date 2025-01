JD1TV: Motociclista morre após ser arremessado contra carro na BR-163

Um motociclista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente ocorrido no começo da noite desta segunda-feira (27), na BR-163, em Campo Grande.

O JD1 Notícias apura o caso, que aconteceu na entrada que dá acesso ao Bairro Noroeste.

A dinâmica inicial aponta que o motociclista seguia pela Rua Água Azul quando tentou acessar a rodovia. Porém, durante a manobra ele acabou sendo atingido por um caminhão, sendo arremessado violentamente contra um carro.

Por conta do impacto, o homem morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas puderam apenas constatar o óbito.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi até a cena do acidente, fazendo o isolamento para que a Perícia Técnica e a Polícia Civil realizassem os trabalhos de investigação.

Assista a um vídeo encaminhado para a reportagem:

Your browser does not support HTML5 video.

