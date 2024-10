JD1TV: Motorista bêbado bate carro em poste da Avenida Afonso Pena

Um motorista bêbado, de 19 anos, causou um grave acidente de carro durante a madrugada deste sábado (12), na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Duas pessoas, uma mulher de 20 anos, e um rapaz de 28 anos, ficaram feridas.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o motorista estava em um Chevrolet Classic, quando acabou colidindo contra a traseira de um Hyundai HB20 que também seguia pela pista no sentido centro-bairro.

Por conta do impacto, o motorista do Classic acabou perdendo o controle, saindo da pista e batendo contra um poste de energia elétrica. Posteriormente, o carro atingiu dois veículos, que estavam estacionados as margens da avenida.

Duas pessoas ficaram feridas, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa. Ainda segundo o registro policial, o estado de saúde das vítimas não é considerado grave.

Em visível estado de embriaguez, o motorista do Chevrolet Classic foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

