JD1TV: PF fecha o cerco contra investigados por incêndios criminosos no Pantanal

Após identificar que mais de 30 mil hectares do Pantanal foram destruídos por ações humanas, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arraial São João, com intuito de combater os incêndios criminosos, desmatamento, exploração ilegal de terras da União, associação criminosa e outros crimes em Corumbá, na manhã desta quinta-feira (10).

Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade que fica a 426 quilômetros de Campo Grande. Na ação, a Polícia Federal conta com apoio do Ibama e da Iagro.

Durante as investigações dos incêndios neste ano, dados colhidos pelo órgão apontam que a área queimada é alvo reiterado do crime ambiental e, posteriormente, alvo também de grilagem das áreas com a realização de fraudes junto aos órgãos governamentais.

Há indícios ainda de manejo de gado irregular proveniente da Bolívia na área devastada. A perícia da Polícia Federal identificou que aproximadamente 30 mil hectares do bioma pantanal foram queimados por ação dos investigados.

"A catástrofe ganhou grande repercussão, tendo em vista que o ápice das queimadas ocorreu no final de semana do Arraial São João, tradicional festa junina de Corumbá, revelando imagens impactantes enquanto a margem do Rio Paraguai ardia em chamas", diz a nota da Polícia Federal.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de provocar incêndio em mata ou floresta, desmatar e explorar economicamente área de domínio público, falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa.

