Jovem baleado em conveniência na Moreninha morre na Santa Casa

O rapaz baleado em uma conveniência na região da Moreninha III, em Campo Grande, durante a noite de domingo (22), identificado como João Vitor Ferro Ferreira, de 18 anos, acabou falecendo na Santa Casa.

Conforme o apurado pelo JD1, ele havia sido alvejado por dois disparos na cabeça, sendo socorrido em estado gravíssimo e levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha. Porém, devido ao seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para o hospital.

Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Dinâmica – O boletim de ocorrência aponta que o rapaz estava no estabelecimento quando dois homens chegaram uma Honda Titan, de cor azul e sem placa. O garupa então desceu da moto e invadiu a conveniência, atirando contra a vítima.

Segundo o relato, o piloto trajava camiseta vermelha e o garupa vestido de camiseta branca de time, bermuda jeans. Após a tentativa de homicídio, a dupla fugiu do local em destino ignorado.

O Batalhão de Choque esteve pelo local fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. As equipes da Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram na cena do crime.

