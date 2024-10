Jovem de 18 anos é preso por tráfico de drogas no interior

Um jovem de 18 anos, identificado como V.R.R.S., foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (17), na Rua dos Severos, em Coxim, por envolvimento com tráfico de drogas. Ele era responsável pela distribuição de drogas no local.

Durante operação na Rua dos Severos, local conhecido pela movimentação de usuários e pela comercialização de entorpecentes, um usuário de drogas foi abordado ao sair do imóvel com uma pequena porção de maconha.

Ao ser interrogado, o usuário contou que adquiriu a droga de V.R.R.S., relatando que o traficante lhe ofereceu a substância como uma “amostra” de uma nova remessa.

Com base nas informações fornecidas pelo usuário e em investigações anteriores da 1ª Delegacia de Coxim, a equipe policial entrou no imóvel, onde encontrou 390g de maconha, dividida em meio tijolo e outras porções menores, que já estavam prontas para venda e acondicionadas em papelotes.

O traficante foi preso em flagrante e a droga foi apreendida pela polícia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também