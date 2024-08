Jovem de 24 anos morre ao bater moto na traseira de caminhão em Anastácio

O jovem João Vitor Cristaldo da Silva, de 24 anos, morreu após bater a moto que conduzia contra a traseira de um caminhão na madrugada de domingo (25), no município de Anastácio.

Conforme as informações do site A Princesinha News, o rapaz estava seguindo de moto pela Rua Wanderley, quando atingiu a traseira de um caminhão, que estava estacionado na via.

Por conta da violência do impacto, o rapaz morreu ainda no local do acidente. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos a respeito do caso.

