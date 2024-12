Jovem é encontrado morto em lanchonete de Dourados

O jovem Rafael Gomes Chautz, de 25 anos, foi encontrado morto durante a manhã desta quinta-feira (12), na rua Balbino de Mattos, nas proximidades da rua Ponta Porã, em Dourados. Ele era proprietário da lanchonete em que faleceu.

Conforme as informações policias, divulgadas pelo site MS News, a sócia de Rafael foi até o estabelecimento, quando notou que o ar condicionado do quarto de Rafael estava ligado e ele não respondia aos chamados.

Ao entrar no cômodo, encontrou o homem sem sinais vitais. As equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

