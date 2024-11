Jovem morre afogada em lagoa da Aldeia Bororó, em Dourados

Natieli Paulo, de 28 anos, morreu ao se afogar na "Lagoa do Luciano" durante a tarde de quarta-feira (20), na Aldeia Bororó, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo site Dourados News, a jovem estava tomando banho com outra jovem na lagoa, quando as duas começaram a se afogar.

No meio do desespero, uma tentou salvar a outra, porém Natieli acabou se afogando e morreu ainda no local. Equipes de resgate foram acionadas, mas a jovem já foi encontrada sem vida. A outra vítima conseguiu escapar com vida.

O caso foi registrado na delegacia local e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também