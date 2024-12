Jovem morre ao ser baleado mais de quatro vezes na fronteira

Yoni Javier Prieto, de 25 anos, foi morto a tiros durante a madrugada desta terça-feira (17), em uma estrada vicinal de Bella Vista do Norte, município paraguaio que faz fronteira com Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

Conforme o jornal ABC Color, Yoni caminhava pelo local quando foi abordado por dois pistoleiros que estavam em uma motocicleta. O rapaz foi então atingido por três disparos na cabeça e outros na região do peito.

O promotor Celso Morales destacou que estão analisando câmeras de segurança da região para tentar identificar os assassinos. Ele disse que até o momento não há informações sobre o que teria motivado o crime, mas há suspeitas de que se trata de um acerto de contas.

