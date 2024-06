Jovem perde controle da moto e morre na MS- 145

Um jovem, de 19 anos, identificado como José Augusto Sales, morreu após perder o controle da direção e cair na MS-145, no distrito de Ipezal, em Angélica, município a 272 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (9).

Segundo informações do portal Iviagora, José Augusto seguia com a moto sentido Deodápolis a Ipezal, quando perdeu o controle. A polícia ainda apura detalhes do acidente.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária estiveram no local. A Polícia Científica foi acionada para a realização dos devidos procedimentos e a liberação do corpo. O jovem era morador da cidade de Deodápolis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também