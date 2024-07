Jovem vai parar no hospital após apanhar de desconhecidos em Chapadão do Sul

Um jovem, de 22 anos, foi levado ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul após apanhar de um grupo de homens na Avenida Dezessete, em Chapadão do Sul, cidade a 333 quilômetros de distância de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e se dirigiu até o hospital, onde foi informada pela vítima que ela não conhece ou tem relação com seus agressores, somente que havia se desentendido com eles e acabou sendo agredido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e segue sendo investigado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também