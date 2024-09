Justiça de SP mantém prisão de dono que Porsche que matou entregador de aplicativo

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve, em decisão publicada neste sábado (28), a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, que matou atropelado o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana no início do ano, em São Paulo, além de determinar que ele vá a júri popular.

Segundo o g1, o júri vai ser conduzido por Roberto Zanichelli Cintra e ocorrerá no Fórum Criminal da Barra Funda, porém, ainda não se tem uma data para que o julgamento ocorra. Caso seja condenado, o empresário pode pegar até 30 anos de prisão.

O acidente

Na noite do dia 31 de março, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, dirigia um Porsche 2023, avaliado em mais de R$ 1 milhão, na traseira de outro veículo, um Renault Sandero, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, em São Paulo.

Segundo testemunhas, o empresário seguia pela via, que tem limite de 50 km/h, em alta velocidade, quando perdeu controle do veículo de luxo ao fazer uma ultrapassagem, e acabou se chocando contra a traseira do veículo.

O motorista aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, chegou a ser resgatado, com parada cardiorrespiratória, e encaminhado para Hospital Tatuapé, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Logo após o acidente, Fernando se negou a fazer o teste do bafômetro e deixou o local do acidente. Foi só na última sexta-feira (3) que a Justiça determinou a prisão preventiva do empresário, atendendo a um recurso do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Policiais foram até a residência de Sastre no último sábado (4), mas ele não foi localizado.

Ele se apresentou na delegacia somente na segunda-feira (6), quando foi preso. Na data, ele estava foragido há três dias.

