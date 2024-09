Ladrão leva 'surra' da população ao ser flagrado furtando casa no Taquarussu

Homem, que não teve o nome divulgado, foi espancado por populares após cometer vários furtos na região da Vila Taquarussu, em Campo Grande. O aso aconteceu durante a manhã desta terça-feira (24).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de furto. Porém, ao chegar no local as equipes encontraram um homem caído ao solo, com sangramento ativo na cabeça e reclamando de dores na região das costelas.

Testemunhas contaram que o homem seria conhecido por cometer furtos na área. Hoje pela manhã, ele foi flagrado cometendo mais um crime semelhante e acabou sendo espancado pela população.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, encaminhando a vítima com escoriações pelo corpo. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

