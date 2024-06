Livro de quase 200 anos, furtado em 2008, é recuperado pela PF

A Polícia Federal (PF) recuperou, nesta segunda-feira (17), o livro “Souvenirs de Rio de Janeiro”, que conta com gravuras brasileiras raras, pintado à mão por Johann Jacob Steinmann entre 1834 e 1835.

O livro foi uma das várias peças furtadas da biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, em 2008, e estava em posse de um colecionador brasileiro, que adquiriu a obra, de maneira legal, em uma casa de leilões em Londres, na Inglaterra.

A ação da PF ocorreu em parceria com a Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres.

A obra ainda será submetida a uma perícia e, somente após a realização, será devolvida para São Paulo, onde voltará a ficar em exposição e disponível para a população brasileira.

