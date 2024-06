Mãe descobre estupro ao ver a filha de 7 anos 'brincando' de fazer sexo com a irmã em MS

Homem, de 25 anos, está sendo procurado por estuprar a filha de 7 anos em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. O caso foi descoberto na segunda-feira (17), pela mãe da criança.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a mulher teria visto a filha simulando comportamentos de cunho sexual com a irmã mais nova. Assustada, ela perguntou para a menina como ela tinha aprendido isso, momento em que a criança contou que o pai havia feito a mesma ‘brincadeira’ ao esfregar a genitália nela.

Desconfiando que os abusos teriam acontecido mais de uma vez, a mulher levou a filha para o Hospital Regional, para que fossem feitos exames.

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados, para acompanhar o caso. Além da vítima, a outra filha da mulher também passou por exames sexológicos e exames de lesão corporal. O caso segue em investigação na Polícia Civil.

