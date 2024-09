Morador de Chapadão do Sul morre durante capotamento em Costa Rica

O morador de Chapadão do Sul, Moisés Garcia dos Santos, de 24 anos, morreu durante um acidente de trânsito ocorrido na tarde de sábado (31), na MS-316, entre os municípios de Paraíso das Águas e Costa Rica. Outras três pessoas ficaram feridas durante o acidente.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site MS Todo Dia, a vítima estava com os amigos em um Volkswagen Voyage, quando o motorista perdeu o controle do veículo. Por conta disso, o carro saiu da pista e capotou várias vezes até parar em uma área de vegetação.

Moisés morreu ainda no local do acidente. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros de Costa Rica, com traumatismo craniano. Os outros feridos tinham escoriações pelo corpo.

Além do socorro, equipes da Polícia Civil e da Perícia foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também