Morador de rua morto a facadas na Nhanhá tinha 22 anos

Foi identificado como Kael Marlon de Oliveira, de 22 anos, o morador de rua que morreu ao ser esfaqueado durante a manhã desta quarta-feira (15), no cruzamento da Rua Sol Nascente com a Rua dos Andes, localizado na Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, enquanto o caso era atendido pelas autoridades, uma testemunha se aproximou para informar que vítima, conhecida por ‘Alemãozinho’, havia ido até sua casa no dia anterior pedindo um celular emprestado para ligar para um familiar.

Além disso, esse morador contou que Kael estava hospedado em um hotel da região. No estabelecimento, os policiais descobriram que o rapaz havia dado entrada no dia 10 de janeiro, onde permaneceu até o dia seguinte e depois não foi mais visto.

Ainda no local do homicídio, os policiais foram informados que o autor seria outro morador de rua. Populares contaram que a confusão entre os dois começou em outro ponto do bairro, porém, depois de ser golpeado, o homem acabou caindo na calçada de uma casa. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, junto com a Polícia Militar, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

