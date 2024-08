Moradores de ruas são espancados por desconhecidos no centro de Campo Grande

Dois moradores de rua, de 38 e 41 anos, foram espancados por desconhecidos após uma tentativa de furto cometida por dois desconhecidos na Praça Ary Coelho e pediram ajuda no Centro Pop, da região central de Campo Grande, no início da noite desta quinta-feira (29).

Segundo informações do boletim de ocorrência, eles chegaram bastante machucados e pediram atendimento no local, onde funcionários acionaram as equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar também tomou conhecimento da situação e se deslocou até o Centro Pop para saber mais detalhes. Os moradores de rua relataram que não conheciam os suspeitos e que estavam na Praça Ary Coelho e foram surpreendidos pelos agressores, que tentaram furtar os pertences deles.

Agressivos, os suspeitos espancaram as duas vítimas, provocando lesões na cabeça, boca, além de sangramentos pelo corpo e a perda de dente em uma das vítimas.

Enquanto um homem foi encaminhado pelo Samu até a Santa Casa, o outro foi levado para atendimento no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, porém, fugiu da unidade de saúde após passar pela triagem.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também