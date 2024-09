Motociclista é encontrado morto após acidente de moto na Capital

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao sofrer um grave acidente de moto durante o final da manhã desta quarta-feira (4), na Avenida José Barbosa Rodrigues, próximo ao cruzamento com a Rua Vanderlei Pavão, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, populares que passavam pelo local viram a moto e o corpo do homem. Eles chegaram a acionar as equipes de socorro, mas quando o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros chegaram, o motociclista já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, enquanto era aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Próximo ao corpo as equipes acharam um capacete, que geralmente é usado por mototaxista. A dinâmica do acidente está sendo investigado pelas autoridades.

