Motociclista seguia para o trabalho quando foi atingida por BMW na 14 de Julho

Foi identificada como Letícia Machado, de 19 anos, a motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito no início da noite deste domingo (25), no cruzamento das ruas 14 de Julho com Marechal Rondon, no centro de Campo Grande. A vítima estava seguindo para o trabalho quando foi atingida por uma BMW X1.

Segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pelo JD1 Notícias, a jovem seguia em uma Honda Biz pela rua 14 de Julho, quando foi atingida pelo veículo de luxo, no momento em que passava pelo cruzamento com a Marechal Rondon.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para o local, mas diante do impacto da colisão, a motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante a apuração dos fatos, a reportagem soube que o condutor da BMW é Lucca Assis Mandetta, sobrinho do ex-ministro de Saúde, Henrique Mandetta. Ainda conforme o registro policial, o rapaz havia se prontificado a realizar o teste do bafômetro, contudo, foi orientado por um advogado a não realizar o teste.

O motorista do veículo de luxo, a princípio, não apresentava odor etílico ou outros sinais de embriaguez. Em sua versão para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o jovem afirmou que respeitou a sinalização do semáforo e que não teria visto Letícia e a sua motocicleta, somente percebendo a sua presença no momento da colisão.

Ele foi conduzido para a delegacia de plantão para prestar esclarecimentos relacionados ao acidente de trânsito, tudo devidamente acompanhado do advogado.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil investigará o caso.

