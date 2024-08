AGORA: Motociclista morre em grave acidente com carro na 14 de Julho

Motociclista, de 19 anos, que não teve a identificação divulgada, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo uma BMW no início da noite deste domingo (25), no cruzamento das ruas 14 de Julho com Marechal Rondon, no centro de Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima seguia em uma Honda Biz pela rua 14 de Julho, quando acabou por ser atingida pelo veículo, no momento em que passava pelo cruzamento com a Marechal Rondon.

Com o impacto, ela foi arremessada contra a calçada e segundo apurado pelo JD1 Notícias, a vítima caiu inconsciente. Unidades de resgate foram acionadas para o atendimento médico, contudo, a mulher não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada para o local e fazer os levantamentos iniciais para repassar para a Polícia Científica e a Polícia Civil.

Soube a reportagem que o acidente com morte será tratado como homicídio culposo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também