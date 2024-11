Motociclistas são socorridos após acidente de cinemática grave no Pioneiros

Dois motociclistas, que não tiveram o nome divulgado, foram socorridos após se envolverem em um acidente de cinemática grave no cruzamento da Rua Francisco dos Anjos com a Rua Baronesa de Itu, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. A colisão, que também, envolveu um carro, aconteceu na hora do almoço desta segunda-feira (18).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, dois motociclistas seguiam pela Rua Francisco dos Anjos, quando acabaram colidindo frontalmente contra um HB20 que fazia a conversão para sair da Rua Baronesa de Itu.

Para a reportagem, o motorista do carro disse que como a visão estava prejudicada por conta de uma carreta estacionada, ele não conseguiu perceber a aproximação das motocicletas.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, socorrendo as vítimas. Um dos motociclsitas é militar do Exército. Devido a velocidade e a força do impacto, uma das motos foi parar sobre a calçada de um comércio.

Além do socorro, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência e fazer os levantamentos iniciais a respeito do acidente.

