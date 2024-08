Motoqueiro foge após atropelar criança de 4 anos em Costa Rica

Uma menina, de apenas 4 anos, foi atropelada por uma moto enquanto brincava na Rua Salvador, localizada na região central de Costa Rica. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (11).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da cidade, onde a menina havia dado entrada com várias escoriações e lesões pelo corpo, causadas por um atropelamento.

Na unidade de saúde, o pai da menina contou que a pequena estava brincando na frente de casa, quando foi atropelada por uma moto. Depois do acidente, o motoqueiro fugiu sem prestar socorro à vítima.

As equipes da PM chegaram a fazer diligências pela área, mas não conseguiram localizar o suspeito. O caso foi então registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

