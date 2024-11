Motorista abandona carro após capotar e bater em árvores em Costa Rica

Um motorista, ainda não identificado, abandonou o carro às margens da estrada, nas proximidades do distrito da Lage, em Costa Rica, após sofrer um acidente na manhã de quinta-feira (7).

Conforme as informações iniciais, populares que passavam pela área viram o veículo e ficaram preocupados, acionando o Corpo de Bombeiros. Porém, quando a equipe chegou ao local encontrou apenas o carro capotado, não localizando vítimas no interior e nem ao redor do Volkswagen Taos.

A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle, saído da pista, capotado e colidido contra árvores que estão às margens da estrada. Segundo o site O Correio News, a Polícia Militar informou que até a confecção da matéria, nenhum boletim de ocorrência sobre o acidente teria sido registrado.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também