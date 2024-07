Motorista é fechado, joga carro em estacionamento e bate em muro de loja na 13 de Maio

Um motorista, de 60 anos, precisou ser socorrido depois de sofrer um acidente de cinemática grave durante o começo da tarde desta quinta-feira (18), na rua 13 de Maio, na Vila Glória, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o motorista estava em um Honda Civic, seguindo pela rua quando foi ‘fechado’ por outro carro perto do cruzamento com a rua Severino Ramos de Queiroz. Para evitar uma colisão grave, ele acabou jogando o carro para o estacionamento de uma loja.

Sem controle, o veículo colidiu contra um muro e ‘girou’, parando com a traseira sobre um Chevrolet Tracker que estava estacionado na rua.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local, fazendo o atendimento do caso e socorrendo o motorista, que teve uma fratura no pé direito. Ele precisou ser levado para a Santa Casa.

Além do socorro, equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionadas para ir até o local do acidente.

