Motorista escapa da morte após bater na traseira de carreta em Chapadão do Sul

Um motorista de caminhão-baú escapou por pouco após bater na traseira de uma carreta durante a manhã desta quarta-feira (13) na MS-306, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações policiais, o trânsito estava funcionando no esquema ‘Pare e Siga’, pois o trecho do km-143 está em obras. A PMRv (Polícia Militar Rodoviária), detalhou que os dois veículos seguiam no mesmo sentido Chapadão do Sul/Cassilândia.

Porém, o caminhão-baú colidiu violentamente na traseira da carreta, uma vez que o motorista não teria notado a diminuição da velocidade do veículo que estava a sua frente.

A polícia explicou ainda que não existem marcas de frenagem no chão antes da colisão. Por conta do impacto, a cabine ficou completamente destruída.

Equipes de resgate e manutenção da Concessionária Way-306 foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o trânsito. O condutor do caminhão-baú sofreu ferimentos leves e foi levado para um hospital da região. O motorista da carreta não se feriu, conforme o site Jovem Sul News.

