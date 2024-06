Motorista morre após caminhonete ser atingida por carreta na BR-163

Jurandir Ferreira e Souza, morreu durante um grave acidente ocorrido na noite de quarta-feira (19), na BR-163, em Itaquiraí. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferida.

Conforme as informações do site Tá Na Mídia Naviraí, as vítimas estavam em uma Toyota Hilux. Quando o motorista tentou acessar a rodovia acabou sendo atingido por uma carreta.

Com o impacto, a carreta travou na pista. O motorista desceu e ajudou as vítimas da caminhonete, que foram socorridas e levadas ao hospital, onde o motorista não resistiu e morreu.

A outra vítima, que estava no bando de passageiros, foi socorrida em estado grave e seria transferida para um hospital de Campo Grande.

O motorista da carreta fez teste de bafômetro, que não apontou embriaguez. À polícia, ele disse acreditar que o condutor da caminhonete tenha olhado apenas para o lado direito da via e não viu a carreta, que seguia do lado esquerdo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também