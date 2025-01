Motorista morre e três pessoas ficam feridas durante acidente grave na BR-359

Polícia Segurança de bar é esfaqueado por cliente no São Jorge da Lagoa

Equipes da Polícia Civil e da Perícia de Costa Rica foram até o local, para fazer os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido.

Antônio faleceu ainda no local, pois foi arremessado para fora do veículo. Os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital de Costa Rica.

Por conta da batida, a caminhonete foi partida ao meio, separando a cabine da carroceria. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar local socorreu apenas três vítimas, sendo uma do utilitário e os outros dois do HB20.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Coxim Agora, a caminhonete foi atingida na traseira por um Hyundai HB20 que trafegava em alta velocidade pela rodovia. Após o impacto, o velocímetro do HB20 ficou travado em 180 km/h.

Antônio Jorge da Silva Dourado morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta sexta-feira (3), na BR-359, próximo a Alcinópolis. Ele era motorista de uma caminhonete Ford Ranger. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente.

