Mulher cobra R$ 30 mil para não expor homem em vídeo pornográfico

Um homem, 49 anos, procurou a polícia e relatou que uma estaria pedindo R$ 30 mil reais para não divulgar imagens suas em vídeos pornográficos. O crime ocorreu em Campo Grande, nesta quarta-feira (20).

De acordo com os relatos da vítima, ele teria atendido uma chamada de vídeo no fecebook de uma mulher desconhecida que tirou print de seu rosto. Após isso a autoria teria lhe enviado uma mensagem dizendo que postaria fotos e vídeos pornográficos com o rosto da vítima.

A vítima ainda disse que a autora teria pedido R$ 30 mil para não divulgar as falsas imagens, ele alega nunca ter mandado fotos e vídeos pornográficos para ninguém e acredita que autora queria “ganhar dinheiro fácil”.

O caso foi registrado como extorsão na delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

