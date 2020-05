Tragédia – Três morrem em acidente na BR-262

Joilson Francelino, com informações do JP News

Três pessoas ainda não identificadas morreram em acidente envolvendo um carro e uma carreta, na manhã deste quinta-feira (21), na rodovia BR-262, próximo do Distrito de Garcias, em Três Lagoas.

De acordo com informações do site JP News, o acidente aconteceu por volta das 7h20. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local e acionou o Corpo de Bombeiros para socorrer as vítimas, o SAMU também foi chamado. Ao chegar ao local, as equipes constataram os três óbitos que estariam no veículo de passeio.

O local está isolado para o trabalho da perícia. Mais informações em breve.

