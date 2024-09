Mulher denuncia policial aposentado de tentar beijá-la a força em Campo Grande

Mulher, de 32 anos, denunciou um policial civil aposentado, de 60 anos, por importunação sexual após tentar beijá-la a força, apalpar seu corpo e puxá-la pelo braço em um condomínio na Vila Planalto, em Campo Grande, na noite desta sexta-feira (27).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima ligou para a Polícia Militar e esperou do lado de fora do condomínio a chegada da guarnição, quando explicou que suspeitou que alguém havia entrada no imóvel e ao passar pelo corredor lateral, se deparou com o suspeito.

Ele teria apalpado partes do corpo da vítima, além de tentar forçar um beijo e puxá-la pelo braço, segurando fortemente a mão com intuito libidinoso. A mulher resistiu e conseguiu entrar na própria casa para ligar para os policiais. Ela foi conduzida para a delegacia para registrar a denúncia.

Em relação ao suspeito, os policiais militares fizeram contato sobre os fatos, mas ele se negou a comparecer na delegacia, além de dizer que a guarnição da PM que atendeu o caso, "havia se metido em uma bronca gigantesca", dizendo que iria ligar para um suposto delegado.

Na delegacia, a vítima solicitou medida protetiva contra o policial civil aposentado.

O caso foi registrado como importunação sexual.

