Mulher diz ter apanhado do marido ao negar sexo em Chapadão do Sul

Uma mulher, de 41 anos, teria sido agredida pelo marido, de 42 anos, durante a noite de quinta-feira (11), na casa em que moram juntos na Rua Sertanópolis, Bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul. O homem nega os fatos, dizendo que foi ele quem apanhou da companheira.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a mulher contou para a Polícia Militar que estava deitada quando o marido chegou do serviço e se deitou junto com ela. Em determinado momento, ele teria começado a acariciá-la, mas ela pediu para que ele parasse. Por conta disso, o homem teria se irritado e desferido tapas em seu rosto enquanto a xingava.

No entanto, apesar da versão da companheira, o homem detalhou aos policiais que depois de chegar do serviço foi assistir ao jogo de futebol. Durante o jogo, o filho mais velho do casal teria começado a danificar a bicicleta do irmão mais novo. Segundo ele, ao intervir, a companheira não gostou e pegou um facão, desferindo alguns golpes contra o marido, que ficou ferido.

Diante dos fatos, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde ambos foram autuados como autor e vítima no caso, que foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

