Na companhia de amigos, jovem é ferido a tiros por ocupantes de carro no Caiobá

Jovem, de 22 anos, precisou ser socorrido as pressas na noite deste domingo (27), após ser ferido a tiros durante uma tentativa de homicídio na rua Cachoeira do Campo, no Portal Caiobá, em Campo Grande. Ocupantes de um Chevrolet Celta, de cor preta, foram os responsáveis pelos disparos.

A vítima estava na companhia de amigos e conhecidos, quando houve o atentado. Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo estava com 3 a 4 pessoas no interior dele e ao se aproximarem do rapaz, dois deles desceram e efetuaram os disparos.

Todos os suspeitos fugiram do local.

O jovem foi socorrido e encaminhado para o CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila para atendimento médico e ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Militar, DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Polícia Civil, por meio da delegacia de plantão, estiveram no local para analisar a cena do crime e encontraram um canivete, três estojos de munição calibre .40, dois projétil e um encamisamento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia.

